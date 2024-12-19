Korkunç kaza: 59 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde, D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 59 yaşındaki M.K., otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç kaza: 59 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
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Kaza, Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında öğle saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 33 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.’ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan M.K., ambulansla Erdemli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, M.K. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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