Korkunç kaza: 59 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Kaza, Arpaçbahşiş Mahallesi sınırlarında öğle saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, H.Y. idaresindeki 33 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan M.K.’ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan M.K., ambulansla Erdemli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, M.K. hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.