Korkunç kaza: Ambulans ve otomobil çarpıştı

Yozgat’ta bu sabah saatlerinde, Adliye Kavşağı'nda meydana gelen kaza, kentin gündemine oturdu. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait bir ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yaralıları Yozgat Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olay, Yozgat Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Ambulans, Yerköy Devlet Hastanesi'nden aldığı bir hastayı Yozgat Şehir Hastanesi'ne doğru sevk ediyordu. Ancak, ambulans henüz yolculuğunun başında, K.Ş. yönetimindeki 66 AD 404 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kazanın ardından, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan ambulansın, Yerköy Devlet Hastanesinden bir hastayı Yozgat Şehir Hastanesine taşıdığı öğrenildi.

Hasta vatandaş, kazanın ardından başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.