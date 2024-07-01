Korkunç kaza: Bir tonluk boğa sahibine saldırdı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuzlayıp ezdiği sahibi hayatını kaybetti.
Ağılköy köyünde hayvancılıkla uğraşan Muhammet Alçı (52), hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.
Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.
Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı