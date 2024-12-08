Korkunç kaza: Cip takla attı, otomobil tarlaya uçtu

Bolu-Mudurnu yolunda meydana gelen kazada, otomobil ile lüks cip çarpıştı. 1’i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı. Takla atan cip ve tarlaya uçan otomobil, adeta hurdaya döndü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç kaza: Cip takla attı, otomobil tarlaya uçtu
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Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Ferüz köyü yol ayrımında, iki aracın çarpışması sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki cip ile Mustafa E.’nin idaresindeki Citröen marka otomobilin çarpıştığı olayda, araçlardan biri takla atarken diğeri tarlaya uçtu. Her iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Kazada, 1’i bebek toplamda 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye hızla sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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