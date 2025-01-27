Korkunç kaza: Motosiklet 3 yayaya çarptı, 1’i hayatını kaybetti

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiye motosiklet çarptı. Kazada 46 yaşındaki Emine Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç kaza: Motosiklet 3 yayaya çarptı, 1’i hayatını kaybetti
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Hatay’ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada, Muhammet Akın E. (19) yönetimindeki 31 AHZ 289 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ö. (46), Deniz Ö. (16) ve Filiz Selin Ö.’ye (18) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Akın E. ile Emine Ö., Deniz Ö. ve Filiz Selin Ö. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 46 yaşındaki Emine Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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