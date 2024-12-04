Korkunç kaza: Öğrenci servisi devrildi, çok sayıda yaralı var

Ürgüp Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Ferhat M. yönetimindeki 38 AJC 719 plakalı otomobil ile Hamdi D.’nin kullandığı 51 ER 650 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrildi ve olay yeri adeta savaş alanına döndü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 16’sı öğrenci olmak üzere toplam 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.