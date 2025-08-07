Korkunç olay! 28 yaşındaki kadın, çocuklarının gözü önünde can verdi

Olay, 2.15 sularında 122. Cadde üzerindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Afganistan uyruklu çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede şiddetlenen tartışma sırasında Muhammed M. R., eşi Fatıma Rahmani’yi boğmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis müdahalesiyle evdeki şiddet sonlandırıldı. Ekipler, Fatıma Rahmani’yi yerde hareketsiz şekilde buldu.

Nabzı zayıf ve bilinci kapalı olan kadın, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rahmani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evde bulunan dört çocuk, geçici koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan Muhammed M. R., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.