Korkunç olay: 7 yaşındaki Meryem eşeğin yularına dolanarak can verdi

Elazığ’ın merkeze bağlı Yürekli köyünde 7 yaşındaki Meryem Doğan, ürkerek kaçan eşeğin yularının boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 24 Ağustos’ta yaşandı. İddiaya göre küçük Meryem, dedesinin isteği üzerine evdeki eşeği suya götürmek için dışarı çıktı. Ancak eşek aniden ürkerek kaçmaya başladı. Bu sırada yular, Meryem’in boynuna dolandı ve talihsiz çocuk yaklaşık 800 metre sürüklendi.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Meryem, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meryem Doğan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

