Korkunç Olay: İki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu bir evde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuklardan biri olay yerinde, diğeri ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Korkunç Olay: İki genç kız silahla vurulmuş halde bulundu
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Olay, saat 13.00 sıralarında Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi. İlçedeki bir kuaförde çalışan Yağmur E., işe gitmeyince mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası baba ve tekstil işçisi anne, kızlarına ulaşamayınca üst katta oturan komşularına haber verdi. Alt kata inen komşu, kapının açılmaması üzerine aileden alınan yedek anahtar ile eve girdi ve Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yağmur E.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Kübra Rabia Y. kaldırıldığı Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Savcı ve polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor.

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