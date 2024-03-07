Korkunç olay! İlk eski karısını öldürdü sonra hayatına son verdi...

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen korkunç olayda ilk önce eski karısını tabancayla öldüren kişi, daha sonra aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı...

Korkunç olay! İlk eski karısını öldürdü sonra hayatına son verdi...
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Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldır (41), Yenice Mahallesi'ndeki demir yolu yakınında, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer (31) ile tartıştı.

Bayer'e tabancayla ateş eden Yıldır, aynı tabancayla kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis memuru olduğu anlaşılan Yıldır'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralı Bayer'i hastaneye kaldırdı.

Tedaviye alınan Bayer de kurtarılamadı.

Yıldır ve Bayer'in cenazeleri morga götürüldü.

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