Korkunç olay: Oğul, babasını boynundan ve göğsünden bıçakladı

Kırıkkale'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 32 yaşındaki B.Ö., evde tartıştığı babası 56 yaşındaki C.Ö.'yü boynundan ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, Yenimahalle 54'üncü Sokak'ta meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine hemen sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırılan C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

B.Ö., polis tarafından gözaltına alındı ​​ve emniyetteki operasyonların ardından "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.