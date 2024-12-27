Korkunç yangın! Tek katlı evden yanmış kadın cesedi çıktı

Altınova Mahallesi’ne bağlı Avşar mevkiinde meydana gelen yangında, evin enkazında tamamen yanmış bir kadın cesedi bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kırsal mahallenin merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bağ evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, alevleri fark eder etmez durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tek katlı binanın enkazında bir kadına ait cansız beden bulundu. Yapılan ilk tespitler, cesedin 55 yaşındaki Ayşe Uçar’a ait olduğunu ortaya koydu. Tamamen yanmış halde bulunan cenaze, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangının şüpheli olması nedeniyle Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Ekiplerin, yangının çıkış nedenini ve olayın ardındaki sır perdesini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.