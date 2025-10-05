Korkutan görüntüler: Bir şehirde daha kuraklık alarmı!

Erzincan’ın Büyük Kadağan köyü mevkisinde otlaktan dönen büyükbaş hayvanlar, su seviyesinin azalması nedeniyle Karasu Nehri’ni yürüyerek aştı. Normal şartlarda köprüden geçen hayvanların bu kez doğrudan nehir yatağını kullanması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

BÖLGE HALKI SUSUZLUK ENDİŞESİ YAŞIYOR

Bölge sakinleri, yağışların son yıllarda ciddi biçimde azalması nedeniyle hem içme suyu kaynaklarında hem de tarımsal sulamada sıkıntı yaşandığını belirtiyor. Vatandaşlar, “Eskiden taşan dereler şimdi neredeyse kurudu” diyerek yaşanan duruma tepki gösteriyor.

UZMANLARDAN SU KAYNAĞI UYARISI

Uzmanlar ise su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor. Kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanılması gerektiği vurgulanıyor.