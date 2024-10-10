Korkutan heyelan! Araçlar son anda kurtuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen heyelan, sahil yolunda paniğe yol açtı. Bölgedeki dağdan kopan büyük taşlar, yola düşerek korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Korkutan heyelan! Araçlar son anda kurtuldu
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Daha önce 13 Mayıs 2019 ve 29 Ağustos 2021 tarihlerinde de aynı bölgede heyelanlar yaşanmış, 2021'deki olayda dev kaya parçaları seyir halindeki iki aracın üzerine düşerek 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Yetkililer, bu olayların ardından sahil yolundaki tehlikeli bölgedeki eğimi azaltarak riskleri en aza indirmek için çalışmalar başlatmıştı. Ancak henüz çalışma yapılmayan bir alanda yeniden heyelan meydana geldi. Büyük kaya parçalarının yola düşmesi sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, bir araçta maddi hasar meydana geldi ve bazı araçlar heyelandan son anda kurtuldu.

Yol Geçici Olarak Trafiğe Kapatıldı

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis, jandarma ekipleri ve belediye yetkilileri sevk edildi. Trafik güvenliği sağlanırken, iş makineleri yola düşen kayaları temizledi. Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve olası yeni tehlikelerden kaçınmak amacıyla yolu trafiğe kapattırdı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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