Korkutan kene alarmı! KKKA teşhisi konulan 3 kişi hastaneye yatırıldı

Tokat'ta, vücutlarına yapışan kene nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında yaşanan artış, bölgede tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Korkutan kene alarmı! KKKA teşhisi konulan 3 kişi hastaneye yatırıldı
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Edinilen bilgilere göre, kentte farklı zamanlarda vücutlarına kene yapışan ve bir süre sonra rahatsızlanan 3 vatandaş, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne müracaat etti. Yapılan klinik incelemeler ve tetkikler sonucunda, başvuran hastalara ölümcül sonuçlar doğurabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konuldu.

GENEL DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Hastalık tanısının konulmasının hemen ardından TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi altına alınan 3 hastadan sevindirici haber geldi. Yetkililer, hastanede gözetim altında tutulan hastaların genel sağlık durumlarının şu an için iyiye gittiğini ve tedavilerinin hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Uzmanlar, özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede vatandaşların yeşil alanlardan dönüşte vücutlarını kene yönünden mutlaka kontrol etmeleri gerektiği uyarısını yineledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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