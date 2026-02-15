Korkutan sevgililer günü kutlaması: Aşkını ilan ederken yangın çıkarıyordu

Mardin Nusaybin’de 14 Şubat Sevgililer Günü için parkta yapılan alevli kalp ve havai fişek gösterisi, yangın riskini beraberinde getirdi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgilisine aşkını ilan eden gencin havai fişek gösterisi, yangın riskini beraberinde getirdi.

Fırat Mahallesi'nde bir parktaki kutlamada, alevlerle oluşturulan kalp figürü ve havai fişek gösterisi yapıldı. Alevli gösterinin park içerisindeki yapılması yangın riskini beraberinde getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sevgililer günü mardin haber
