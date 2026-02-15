Korkutan sevgililer günü kutlaması: Aşkını ilan ederken yangın çıkarıyordu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sevgilisine aşkını ilan eden gencin havai fişek gösterisi, yangın riskini beraberinde getirdi.

Fırat Mahallesi'nde bir parktaki kutlamada, alevlerle oluşturulan kalp figürü ve havai fişek gösterisi yapıldı. Alevli gösterinin park içerisindeki yapılması yangın riskini beraberinde getirdi.