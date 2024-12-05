Korkutan yangın: 3 iş yeri ve muz serası zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine ve seralara sıçradı. Yangın yaklaşık 3 saatlik bir müdahale sonucu söndürüldü, ancak büyük hasar meydana geldi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkutan yangın: 3 iş yeri ve muz serası zarar gördü
Yayınlanma: Güncellenme:

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kargıcak Mahallesi'ndeki bir mobilya deposunda çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın, saat 16:30 sıralarında depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa süre içinde büyüyerek depoyu tamamen sardı ve çevresindeki çiçek serası ve muz serasına sıçradı.

Yangının büyümesiyle birlikte, olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun bir çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

3 İŞYERİ VE BİR MUZ SERASI ZARAR GÖRDÜ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, 3 işyeri ve bir muz serasında ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Çevredeki vatandaşlar yangın sırasında büyük bir panik yaşadı. Alanya'nın Kargıcak Mahallesinde yaşayan Şükrü Kaya, "Akşam buradan geçerken yangın çıktığını gördüm itfaiyeler geldi. Yangının neyden çıktığını henüz bilmiyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Hastane odasından paylaştıİlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Hastane odasından paylaştıGündem
Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi! Çin yaptırım kararı aldıÇin ve ABD arasında Tayvan gerilimi! Çin yaptırım kararı aldıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yangın antalya alanya
Günün Manşetleri
Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi'nde Suriye vurgusu
Hizbullah Genel Sekreteri'nden Suriye'ye destek açıklaması
Çin ve ABD arasında Tayvan gerilimi!
Memurlar zamda adalet istiyor
Fransa'da siyasi kriz! Başbakan istifa etti
Suriye, Terörle Mücadele ve F-35 tartışmaları
KKTC Dışişleri Bakanı Ulusal Kanal'da anlattı
Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması
Esnafa konum vergisi mi geliyor?
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri belli oldu
Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 5 Aralık'a damga vuran olaylar
5,6 büyüklüğünde deprem oldu 5,6 büyüklüğünde deprem oldu
Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor! Kanal D eleştirilerin odağındaki diziyi kaldırıyor!
2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi? 2024'ün en iyi şehirleri açıklandı: Türkiye'den hangi iki şehir listeye girdi?