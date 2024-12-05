Korkutan yangın: 3 iş yeri ve muz serası zarar gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kargıcak Mahallesi'ndeki bir mobilya deposunda çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın, saat 16:30 sıralarında depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa süre içinde büyüyerek depoyu tamamen sardı ve çevresindeki çiçek serası ve muz serasına sıçradı.

Yangının büyümesiyle birlikte, olay yerine hızla sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun bir çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

3 İŞYERİ VE BİR MUZ SERASI ZARAR GÖRDÜ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, 3 işyeri ve bir muz serasında ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Çevredeki vatandaşlar yangın sırasında büyük bir panik yaşadı. Alanya'nın Kargıcak Mahallesinde yaşayan Şükrü Kaya, "Akşam buradan geçerken yangın çıktığını gördüm itfaiyeler geldi. Yangının neyden çıktığını henüz bilmiyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.