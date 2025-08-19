Korkutan yangın: Çöplükte başladı, 5 samanlığı yok etti

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde çöplükten çıktığı değerlendirilen yangın, 5 samanlığı kullanılamaz hale getirdi. Ormana da sıçrayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Korkutan yangın: Çöplükte başladı, 5 samanlığı yok etti
Yayınlanma:

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde çöplükten çıktığı tahmin edilen yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı. Maksut köyü Tabaklı Mahallesi’nde samanlıkların yanında bulunan çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek 5 samanlığa ve ormanlık alana sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Azdavay, Daday, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinden itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

Yangında 5 ahşap samanlık tamamen kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alan da zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

