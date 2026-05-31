Korkutan yaz raporu! 2026 yazı nasıl geçecek?

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, küresel iklim krizi ve yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle bu yaz da "ekstrem sıcaklıklar" ve peş peşe gelecek sıcak hava dalgaları konusunda uyarılarda bulundu. Yüksel, 2026 yılının dünya genelinde sanayi öncesi dönemin 1,4 derece üzerinde bir sıcaklıkla "tarihin en sıcak yıllarından biri" olabileceğini vurguladı.

İşte Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın güncel tahmin haritaları ışığında yaptığı çarpıcı analizler ve su krizi uyarıları:

Ege ve Marmara'da Sıcaklıklar Normallerin 3 Derece Üzerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Mayıs 2026 sonu ve haziran başı aylık tahmin haritalarını değerlendiren Ayşegül Akıncı Yüksel, batı kesimlerdeki ısınma eğiliminin korkutucu boyutta olduğunu belirtti:

Bölgesel Durum: Kıyı Ege ve Marmara bölgesinin batısında sıcaklıklar, iç kesimlere kıyasla daha sıcak bir periyotta ve mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor.

İzmir'de Rekor Alarmı: Geçtiğimiz yıl İzmir'de görülen 44-45 derece civarındaki ekstrem rekorların, yüksek basınç sistemlerinin konumuna bağlı olarak bu yaz daha da zorlanması veya aşılması ihtimal dahilinde.

"Aşırı Yağışlar Yer Altı Sularını Beslemedi, Erozyonu Artırdı"

Yılın ilk 3 ayında (özellikle ocak ve şubatta) batı bölgelerine düşen yoğun yağışların meteorolojik kuraklığı azaltsa da hidrolojik (su kaynakları) kuraklığa çare olmadığını belirten Yüksel, tehlikeli bir detaya dikkat çekti:

"Yağışların çok kısa sürede ve aşırı yoğun düşmesi, suyun toprağa süzülüp yer altı kaynaklarını beslemesinden ziyade yüzeysel akışa geçmesine yol açtı. Bu durum barajlarda bulanıklığa neden olurken, son yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarının da etkisiyle toprak örtüsünü yıkayarak erozyonu ciddi şekilde artırdı."

Geçtiğimiz yıl aşırı su çekilmesi nedeniyle yer altındaki derin akiferlerde (su taşıyan katman) 300-400 metrelere kadar inildiğini hatırlatan Yüksel, kış yağışlarıyla hidrolojik açığın bir nebze kapandığını ancak yer altı rezervlerinin eski haline dönmesi için çok uzun yıllar boyunca hiç kuraklık yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Kuraklığa Karşı Alınması Gereken 5 Acil Strateji

Günlük hayatta su kesintileriyle karşılaşmamak adına hem bireysel hem de kentsel ölçekte radikal adımların atılması gerektiğinin altını çizen Yüksel, yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Yağmur Suyu Hasadı: Binalarda ve kent genelinde yağmur suyu hasadı sistemlerinin kurulması yasal olarak zorunlu hale getirilmeli.

Gri Su Kazanımı: Evsel atık suların (gri su) geri kazanım sistemleri binalarda hızla teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalı.

Vahşi Sulamaya Son: Ege Bölgesi tarımında büyük su kaybına yol açan vahşi sulama yöntemlerinden tamamen vazgeçilerek acilen damlama sulama sistemlerine geçilmeli.

Şebeke Yenilemesi: Kentlerdeki su şebekelerinde yaşanan kronik kayıp-kaçak oranları hızla düşürülmeli.

Evsel Su Tasarrufu: Bireysel su tüketim bilinci toplum genelinde bir yaşam tarzı haline getirilmeli.