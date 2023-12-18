"Korsan Taksiciliğe Hayır"

Antalya'da yaklaşık 3 bin taksici şehir turu atarak korsan taksileri protesto etti.

"Korsan Taksiciliğe Hayır"

Antalya kent merkezinde hizmet veren yaklaşık 3 bin taksici, korsan taşımacılığına karşı Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde toplandı.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, korsan taşımacılığa "dur" demek ve gerekli önlemlerin alınması için eylem yaptıklarını söyledi. Korsan taşımacılığın her geçen gün arttığına dikkat çeken Alkan, “Bu durum taksici esnafımızın işini ciddi şekilde etkiliyor. Derhal bunun önüne geçilmeli” dedi.

Açıklamanın ardından taksiciler, konvoy halinde kornalarına basarak şehir turu attı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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