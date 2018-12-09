Tunceli'de nesli tükenmekte olan bir yaban keçisi avlandı. Keçi, koruma altına alınmıştı.

Koruma altındaydı, kaçak avcıların kurbanı oldu.



Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde yaşandı. Bölgeye başla ilden gittikleri belirtilen kaçak avcılar, 5 yaşındaki yaban keçisini vurdu.



Tüfek seslerini duyan vatandaşlar hemen bölgeye koştu. Koruma altındaki keçinin avlandığını görünce durumu hemen yetkililere haber verdi. Ancak yapabilecek bir şey kalmamıştı.



Tunceli Doğa Koruma ve Millî Parklar görevlileri yaban keçisini kamyonet kasasına yükleyerek kent merkezine götürdü.



İki kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri, dün Süleymanuşağı köyünde ölü bulunan yaban keçisini avlayan kaçak avcılarla ilgili çalışma başlattı.



Erzincan'da oldukları belirlenen A.A. ile S.Y. gözaltına alındı.



Pülümür ilçesine getirilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.



Pülümür Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.





