Koruyucu ailelik için yılın altı ayında yaklaşık bin başvuru yapıldı. Bu tarihlerde İstanbul'dan 121, Ankara'dan 69, Bursa'dan da 42 aile başvuruda bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca koruyucu aile sayısını artırmak üzere yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Koruyucu aile olmak için başvuranların sayısı yılın altı ayında bine yaklaştı, İstanbul 121 başvuru rakamıyla ilk sırayı aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi ile toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Projesi"nin alt projesi olan koruyucu aile hizmeti, Ankara'da başlatılmıştı.



Bu hizmet kapsamında koruma altına alınan çocuklar, "25 ile 65 yaş aralığında, düzenli bir gelire sahip ve değerlendirme sonucu uygun görülen kişi ve ailelerin" yanına yerleştiriliyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen tanıtım ve yaygınlaştırma amaçlı çalışmalar kapsamında, yıl içerisinde 924 bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantılar sonucunda, koruyucu aile hizmeti kapsamındaki aile ve çocuk sayısında artış sağlandı. Koruyucu aile hizmetinden yararlanan aile sayısı 4 bin 978, çocuk sayısı ise 6 bin 64 oldu. İstanbul'da 455, İzmir'de 358, Ankara'da ise 291 koruyucu aile bulunuyor.



Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 738 oldu



Yılın altı ayında koruyucu ailelik için başvuru sayısı 888, koruyucu aile sayısı ise 605'e ulaştı. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı ise 738 oldu.



Bu yılın ocak-haziran döneminde koruyucu aile olmak için en fazla başvuru 121 rakamı ile İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u 69 rakamı ile Ankara, 42 rakamı ile Bursa takip etti.



Hizmet kapsamında koruyucu ailelere birçok imkan sağlanıyor. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamaları için talepte bulunan ailelere, çocuk başına net ödeme yapılıyor.



Engelli çocuklar için ise aylık bakım ödemesi yüzde 50 oranında artırılarak uygulanıyor. Çocukların okul masrafları için her yıl eylül ayında üç kat aylık bakım ödemesi, ayrıca giyim masrafları için de her yıl nisan ve ekim aylarında iki kat aylık bakım ödemesi yapılıyor. Çocukların okul yemek ücretleri ve servis giderleri, kurs bedelleri de devlet tarafından karşılanıyor.

