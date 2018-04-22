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Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde gece etkili olan kar dolayısıyla 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı beyaza büründü.

Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağmurun ardından, yüksek kesimlere kar düştü. Eleşkirt ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı, karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe sakinlerinden Nezir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene kış mevsiminin çok ağır şartlarda geçmediğini söyledi.

Yılmaz, ocak ayından itibaren ilçeye neredeyse hiç kar düşmediğini anımsatarak, "Şimdi ise nisan ayındayız ve Köse Dağı beyaza büründü." dedi


Kaynak: AA
Etiketler; #köse dağı #beyaz #örtü #kar #ağrı #Eleşkirt
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