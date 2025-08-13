Kötü koku ihbarında korkunç manzara: Yaşlı adam ölü, eşi ağır yaralı bulundu

Kötü koku ihbarıyla harekete geçen ekipler, girdikleri evde dehşet dolu bir manzarayla karşılaştı. 81 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu, yatalak eşi ölümle pençeleşiyordu.

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Serkan Sokak’taki bir sitede meydana geldi. Evden yayılan kötü kokuları fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmasının ardından yapılan kontrolde, evde yaşayan 81 yaşındaki Hasan Tahsin Özkağnıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatalak hasta olduğu öğrenilen eşi A.Ö.’nün ise durumunun ağır olduğu tespit edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından A.Ö.’yü Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özkağnıcı’nın cenazesi Konya Adli Tıp Morgu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.