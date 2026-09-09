Kötü koku ihbarıyla ortaya çıktı! 15 yıldır sokakta yaşayan adam boş inşaatta ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Merkez Cami Sokak'ta yer alan boş bir inşaatta meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar, inşaat alanından gelen ağır kokular üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede bir erkek cesediyle karşılaştı.

Yapılan ilk tespitlerde cansız bedenin, ilçede uzun yıllardır sokaklarda barınan Dursun Y.'ye ait olduğu ve cenazenin 10 günden daha uzun bir süredir aynı yerde bulunduğu anlaşıldı.

Sağlık görevlilerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanında yürüttüğü çalışmaların ardından, Dursun Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni, morgda yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak. Emniyet güçleri, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla bölgede inceleme başlattı.

CENAZEYİ FOTOĞRAFLARDAN TEŞHİS ETTİLER

Geçmişte mahallelinin yiyecek desteğinde bulunduğu adamın ölümü çevrede üzüntü yarattı. Çevrede esnaflık yapan Şerif Aksu, "Bu arkadaşı biz 15 senedir tanıyoruz. Madde bağımlısı değildi ama hafif alkol alıyordu. Biz kendisine yardımcı oluyorduk. Sabahları kendisine kahvaltı ve börek veriyorduk. En son 15 gün önce burada gördük. Canının bir şey istemediğini söyledi. O günden sonra da bir daha görmedik. Bir kaç gündür oradan kokular geliyordu. Arkadaşlar da durumu ekiplere bildirmiş. Ekipler gelip baktılar. Ölmüş. Ekipler bize resimlerini gösterdi. Biz teşhis ettik" ifadelerini kaydetti.