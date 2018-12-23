İlk kez beyaz perde ile tanıştılar... Sivas'ın Ulaş ilçesinde 7 eğitimci bir okulun atıl vaziyetteki deposunu sinema salonuna çevirdi. Köy çocukları da bu sayede ilk kez sinema keyfi yaşadı. Şimdi emektar sinema salonu, köy çocuklarını ağırlıyor.

Bayram sabahı gibi hazırlandılar, en güzel kıyafetlerini giydiler... Ardından sinemanın yolunu tuttular.



Çok heyecanlılardı. Çünkü hayatlarında bir ilki yaşayacak, beyaz perde ile tanışacaklardı.



Burası Sivas'ın Ulaş ilçesi... 7 eğitimci bir araya geldi. Bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunu sinemaya çevirdi.



İnşaatlardan ve çeşitli yerlerden temin edilen malzemeler kullanıldı. Sonunda ortaya bu güzel salon çıktı.



Karacalar Köyü İlkokulunda okuyan 30 öğrenci sabah okulda buluştuktan sonra servisle Ulaş ilçesine götürüldü.



Öğrenciler, öğretmenlerin diktiği minderlerin üzerinde patlamış mısır eşliğinde ilk kez sinemada film izlemenin keyfini çıkardı.



Öğretmenlerin el emekleriyle oluşturulan sinema salonunda bugüne kadar 900 öğrenci film izledi.



ulusal.com.tr