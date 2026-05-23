Köy meydanı savaş alanına döndü! Taş, sopa ve baltaların kullanıldığı olayda 15 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Taşkuyu köyünde, iki grup arasında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde kontrol çıkarak büyüdü.

BALTA, SOPA VE TAŞLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Taraflar arasındaki gerilimin tırmanması üzerine olay, sopaların, baltaların ve taşların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya evrildi. Meydana gelen arbede esnasında 15 kişi darbe alarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kavgaya sahne olan bölgeye acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık personeli, yaralılara ilk müdahaleyi kavganın yaşandığı alanda gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri tamamlanan 15 yaralı; ambulanslarla Samsat ilçe Devlet Hastanesi, Kahta ilçe Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralıların hastanelerdeki tedavi süreçleri devam ederken, yaşanan silahlı ve sopalı şiddet olayının ardından yetkililer tarafından konuya ilişkin resmi soruşturma başlatıldı.