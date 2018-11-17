Sırada duygu yüklü bir haber var. "İyi bir öğretmen, hayatımızı aydınlatan ışıktır. " Genç ve idealist öğretmen Oğuzcan Şimşekkaya da onlardan biri. Şırnak'ta bir köy okulunda, sınıfı sinema salonuna dönüştürdü. Öğrencilerin hayat boyu unutamayacakları Ankara macerası da işte böyle başladı.

Orada bir köy var uzakta... Ve, yeni atanmış idealist bir köy öğretmeni...



Burası Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Ilıcalar mezrası... Ilıcalar İlkokulunda ne projeksiyon cihazı, ne perde vardı. Ama yeni köy öğretmeni Oğuzcan Şimşekkaya kararlıydı. Öğrencilerinin ufkunu genişletmek, sanatı ve sinemayı sevdirmek için işe koyuldu.



Kendi bilgisayarını sinema perdesi niyetine kullandı genç öğretmen... Sinema biletlerini elle yazdı. Ve hatta patlamış mısırı bile düşündü.



Sosyal medyada "Biz sinemaya gidemiyorsak, sinema bize gelir" yazıp paylaştı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Yardımseverlerden destek mesajları yağmaya başladı.



Görüntüleri izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da öğrencileri Ankara'ya davet etti.



Hayatlarında ilk defa uçağa bindiler. İlk defa Anıtkabir'i ve Birinci Meclis'i gördüler. Türkiye'nin en büyük tünel akvaryumunu da gezdiler. Bakan Kasapoğlu da öğrencileri makamında ağırladı.



Ve nihayet hayatlarında ilk kez de sinemaya gittiler. Unutulmaz bir deneyim yaşadılar.



ulusal.com.tr