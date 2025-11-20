Köyde tarihi eser skandalı: Muhtar taşın peşine düşünce tutuklandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Kurusarı köyünde eski bir ahşap evin temel duvarında bulunan kültürel değere sahip bir taşın çalınarak tahrip edilmesi üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde köy muhtarı T.K. ile beraberindeki iki kişinin, evin yapısal taşı niteliğindeki bu tarihi eseri yerinden sökerek aldıkları belirlendi.

Soruşturmayı yürüten ekipler şüphelileri kısa sürede tespit etti. Ele geçirilen taşın tahrip edilmiş olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan muhtar ve iki kişi adli makamlara sevk edildi.

Kurusarı köyü muhtarı T.K. (45), nitelikli hırsızlık ve tarihi eseri tahrip etmek suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerinden sökülüp zarar gören taş, Isparta Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.