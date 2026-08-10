Köydeki kanlı hesaplaşmanın firarisi yakayı ele verdi: İki kişiyi vurup kaçan zanlı tutuklandı!
Aksaray'ın Gençosman köyünde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada iki kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen Osman B. (54), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Aksaray merkeze bağlı Gençosman köyünde dün Osman B. (54) ile Murat A. (47) ve Ali S. (40) arasında alacak verecek meselesinden bir tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Osman B., yanındaki silahla Murat A. ve Ali S.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
ZANLI SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Osman B.'yi kent merkezinde saklandığı bir evde yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.