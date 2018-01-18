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Köylerindeki geleneği şehirde de yaşatıyorlar

Tokat'ın Turhal ilçesinde, köy geleneği olan "Kış Yarısı Şenliği"ni şehire taşıyan vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için davul zurna eşliğinde yardım topladı

Köylerindeki geleneği şehirde de yaşatıyorlar

Tokat'ın Turhal ilçesinde vatandaşlar, "Kış Yarısı Şenliği" yaparak ihtiyaç sahiplerine davul zurna ile yardım topladı.

Sarıtarla ve Çerdiğin köyünden Turhal'ın Hamam Mahallesi'ne yerleşen vatandaşlar, köylerindeki geleneği sürdürüyor.

İlçede 6 yıldır köylüler, davul zurna eşliğinde dede ve kadın kılığına girmiş arkadaşlarıyla birlikte maniler okuyup halay çekerek makarna, un, yağ, bulgur, çay ve şeker topluyor. Mahallelinin bağışladığı gıda maddelerini köylüler, aynı mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evine bırakıyor.

Sarıtarla köyünden 20 yıl önce Turhal'a yerleşen Osman Göçken, geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gökçen, 6 yıldır geleneklerini çeşitli etkinliklerle sürdürdüklerini ifade ederek, "Köyümüzdeki geleneğimizi burada da sürdürüyoruz. Davul zurna daha önce yoktu. Köyümüzde sazımız vardı. Burada davul zurnaya başladık." dedi.

Mustafa Gezici ise davul zurna eşliğinde ev ev dolaştıklarını belirterek, "Çay, şeker, bulgur, un, yağ gönüllerinden ne koparsa topluyoruz. Bütün malzemeleri getirip eve koyuyoruz. Zaten bu ev ihtiyacı olan kadarını kendisine ayırıyor, fazlasını da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor." diye konuştu.

Ev ev dolaşarak erzak toplayan gençlere, şenlik sonunda mahalleli kadınlar hazırladıkları katmer, çay ve ayran ikram etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #gelenek #kış yarısı şenliği #tokat #turhal
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