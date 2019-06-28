Köylü kadınlardan JES tiyatrosu

Aydın'da Kızılcaköylü kadınlar, jeotermal enerji santraline karşı verdikleri mücadeleyi tiyatro sahnesine taşıdı. "Neymiş Bu Jeotermal" adlı oyunda 70'inden sonra tiyatrocu olan nineler de rol aldı. Aydınlılar salonu tıklım tıklım doldurunca çok sayıda kişi oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı

Aydın'da merkeze bağlı Kızılcaköy'de yapılmak istenen jeotermal santrale karşı köylüler 11 aydır mücadele veriyor. Aylardır eylem çadırında nöbet tutan, canla başla direnen Kızılcaköylü kadınlar, bu kez de bir tiyatro oyunu sahneledi.



Seslerini duyurabilmek için "Neymiş Bu Jeotermal" adlı oyunu sahneleyen Kızılcaköylü kadınlar, oyun için 4 ay hazırlık yaptı. Kızılcaköy direnişinin öne çıkan isimlerinden Leyla Çiyanşen, hayatında ilk kez sahne sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı.



Çocuklarının ve torunlarının geleceği uğruna 77 yaşından sonra tiyatrocu olan Hatice Barlas ise kararlı.



Çevreciler ve meslek örgütleri de oyunu çok beğendi.



Seher Çenesiz'in yazıp yönettiği, Hilal Yılmaz'ın rejisini yaptığı oyun, Efeler Belediyesi Muzaffer İzgü Salonu'nda sahnelendi. Salonu tıklım tıklım dolduran Aydınlılar, oyunu ayakta izledi.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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