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Köylü kadınların 14 Şubat hazırlığı

Osmaniye'de hazırlanan proje kapsamında Değirmenocağı köyünde kadınlar 6 ay kurs gördü. Şimdi ise serada yetiştirdikleri çiçekleri Sevgililer Günü için hasat etmeye başladılar. Kadın emeğiyle üretilen çiçekler-güller, 14 Şubat'ta başka kadınların mutluluk kaynağı olacak.

Köylü kadınların 14 Şubat hazırlığı

Osmaniye'de köylü kadınlar 1,5 dekarlık serada ürettikleri gülleri 14 Şubat için hazırlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Osmaniye-Değirmenocağı köyünde kurulan serada, 6 aydır eğitim gören 100 kadın kursiyer, eğitimlerinin ardından seraya dikip yetiştirdikleri gülleri toplamaya başladı.

Kursiyerlerden Fatma Akın böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Şükriye Erdoğan ise kadın emeği ile üretilen gülün bir kadına hediye edilecek olmasından çok etkilendiğini belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #osmaniye
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