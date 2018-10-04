Aydın merkeze bağlı Kızılcaköy'de vatandaş haftalardır nöbet tutuyor. Kente içme suyu sağlayan barajın yanına yapılacak jeotermal santrali engellemek isteyen köylülere, Aydın Barosu da destek verdi.

Aydın'ın Efeler kent merkezine bağlı Kızılcaköy'de yapılmak istenen jeotermal santrale karşı yaşam hakkını savunan köylüler, haftalardır gece gündüz nöbet tutuyor. Aydın Barosu Yönetim Kurulu da köylülere destek için nöbet çadırını ziyaret etti.Kızılcaköy'de şehre içme suyu sağlayan İkizdere barajına çok yakın mesafedeki jeotermal tesise engel olmak için köylüler geceler boyu nöbet tutuyorlar.Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, jeotermal santralin çevreye vereceği zararın mahkeme kararlarıyla nasıl nasıl örtbas edildiğini anlattı.Yalnızca erkekler değil, köylü kadınlar bu çadırda geceler boyunca nöbet tutmaya devam ediyorlar, bir yudum su ve bir nefes hava için...Leyla Çiyanşen televizyonlara yaptıkları açıklamaların sansürlenmesinden, seslerini Türkiye'ye duyuramamaktan şikayetçi.Arka bahçelerine santral kurulmaya çalışıldığını söyleyen Leyla teyze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da nöbet çadırına telefonla bağlanarak köylülere destek verdi.