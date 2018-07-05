Üretenler bu kez istediklerini aldı. Bursa'da köylüler mera davasında zafer kazandı. Hayvanların otlatıldığı meralara inşaat kararı, yargıdan döndü. Köylüler artık istedikleri gibi meraları kullanabilecek. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek köylüleri telefonla arayarak kutladı.

Köylüler meralarda hayvan otlatmak istiyor, belediye başkanı inşaat dikmek... Uzun bir sürecin ardından köylüler yargı tarafından haklı bulundu.



Olay Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Danışment Mahallesi'nde yaşandı. Köyün merası, Büyük Şehir Yasası ile 2013 yılında Bursa Büyükşehir belediyesine devredildi. Köylüler 830 dönüm araziyi hayvan otlatmak için kullanıyordu. Ancak Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, inşaat yapmakta ısrar etti..



Ocak 2016’da köylülerin açtığı dava lehlerine sonuçlandı. Bursa 2. Sulh Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediye Başkanı Ali Özkan karara iki kez itiraz etti, o da reddedildi.



Özkan, bu kez İl Tarım Müdürlüğü aleyhine dava açtı. İlk karar Özkan'ın lehine sonuçlansa da 2. karar da İstinaf Mahkemesi, Danişment köylülerini haklı buldu.



Köylüler, mücadelenin sonunda kazandıkları zaferden çok mutlu. Danişment Muhtarı Necmettin Zarif ve köylüler Ulusal Kanal'a konuştu.



Vatan Partisi köylülerin bu davasında hep yanındaydı. Danişmentlileri, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de kutladı. Perinçek telefonla, köylülere seslendi.



Danişment köylülerin bu başarısı tüm köylere ve meralara örnek emsal karar niteliği taşıyor.



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