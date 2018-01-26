Kars'ın, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Arslanizi köyünde rahatsızlanan 7 yaşındaki çocuk, köylüler, İl Özel İdaresi ve sağlık görevlilerinin yaklaşık üç saat süren yoğun çabaları sonucu hastaneye ulaştırılabildi

Kars'ta, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 7 yaşındaki Muhammet Ayırkan, köylüler ve ekiplerin yaklaşık üç saatlik zorlu mücadelesi sonucu hastaneye götürülebildi.



Kent merkezine 45 kilometre uzaklığındaki Arslanizi köyünde akşam saatlerinde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Muhammet'in ailesi, durumu 112 Acil Servis görevlilerine bildirip yardım istedi.



Küçük Muhammet'i hastaneye götürmek için harekete geçen ambulanstaki sağlık görevlileri, yolu kardan kapanan köye gidemeyince olayı İl Özel İdaresi yetkililerine aktardı.

İş makinesi desteğindeki İl Özel İdaresi ve sağlık görevlileri köye doğru yola koyulurken bu süreçte köylüler de çocuğu bir otomobile bindirdi. Köylüler, traktör yardımıyla hem bu otomobili çekip hem de yolu açarak şehir merkezine doğru ilerledi.



Muhammet'in bulunduğu otomobili traktöre bağladıkları halat yardımıyla çeken köylüler, traktör ile köy yönünden açtıkları yolda iki kilometre gidebildi.



İl Özel İdaresi ekipleri de şehir merkezi yönünden iş makineleri ile yolu açıp arkalarından gelen ambulansın köylülerin yanına ulaşmasını sağladı.



Hasta çocuk, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınıp yaklaşık üç saatlik mücadele sonucu Kars Harakani Devlet Hastanesine ulaştırıldı.





Küçük Muhammet'in sağlık durumu iyi

Hastanede tedavi altına alınan Muhammet Ayırkan'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Arslanizi Köyü Muhtarı Tuncer Ayırkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tür durumlarda İl Özel İdaresi ekiplerini aradığımızda sağ olsunlar hemen geliyor. Yollarda aşırı kar var. Yaklaşık iki kilometre, kapalı köy yolunda otomobili traktörle çekerek gelmeye çalıştık. Ekiplere bilgi verdik, onlar da geldi." dedi.



Muhammet'in babası Alaattin Ayırkan da ekiplere teşekkür etti.



Oğlu rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i aradığını belirten Ayırkan, "Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Oğlumun aşırı derecede ateşi vardı." diye konuştu.