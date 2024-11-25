Köylülerden fabrika çağrısı: "İş ve aş için bu yatırım şart"

Muğla’nın Menteşe ilçesi Deştin ve Bayır köyleri, bölgede yapılması planlanan Entegre Çimento Tesisi için bir araya geldi. Köylüler, fabrikanın bir an önce faaliyete geçmesini isterken, Deştin Çevre Platformu ve Alman Heinrich Böll Stiftung Vakfı ile olan bağlantılara tepki gösterdi.

"MESELE ÇEVRE DEĞİLMİŞ"

Köylüler adına açıklama yapan Bircan Avcı, süreç boyunca olayların aslında çevre duyarlılığıyla ilgisi olmadığını, köylülerin bu meselede kandırıldığını ifade etti:

“Şimdiye kadar yaşananlar neticesinde meselenin çevre olmadığını, bir milli sermaye şirketinin önünü kesmek için ajanlık faaliyeti yürütüldüğünü anladık. Çevre eylemleri adı altında halkın duyguları istismar edildi.”

Avcı, köylerinde uzun süredir işsizlikle mücadele ettiklerini ve fabrikanın bu soruna çare olacağını vurguladı:

“Şirket, çevreye zarar vermeyeceğini, işçi seçiminde önceliği bizlere vereceğini açıkladı. Böyle bir yatırımı reddetmek bizim için akıl dışıdır. İş ve aş derdindeyken fabrikanın yapılmasını istememek, köy halkının menfaatine değildir.”

"ÇEVRECİ DEĞİL, KİRALIK FİGÜRANLAR"

Avcı, Deştin Çevre Platformu’nu ve sözcüsü Haluk Özsoy’u sert ifadelerle eleştirdi:

“Haluk Özsoy’un halasına ait bir şirketin ihaleye girip kazanamayınca çevreci kesildiğini öğrendik. Kendisine inanmıştık, ama gördük ki mesele kişisel menfaatmiş. Ayrıca, platformdaki bazı kişilerin parayla eylem yaptığını öğrendik. İl il dolaşan bu kişiler, köyümüzün maddi durumu ortadayken bunu nasıl karşılıyorlar? Alman vakıflarla iş birliği yapanları kabul etmiyoruz.”

"KENDİ MENFAATLERİ İÇİN BİZİ KULLANDILAR"

Avcı, köylülerin duygularını manipüle edenlerin arka planda kendi çıkarları için çalıştıklarını dile getirdi:

“Bize çevre dersi verenler, bir yandan çimento şirketiyle pazarlık masasına oturmuş. Bu süreçte insanları baskı altına alarak eylemlere katılmaya zorladılar. Fakat şimdi tüm gerçekleri öğrendik. Biz, vatan, millet ve bayrak sevdalısı Deştin köylüleri olarak bu oyunu kabul etmiyoruz.”

YEREL YÖNETİMLERE ÇAĞRI

Avcı, yerel yöneticilere seslenerek köylünün taleplerine kulak verilmesini istedi:

“Bir avuç azınlığın değil, burada yaşayan insanların sesini dinleyin. İşsizliğin başını aldığı bu köyde, fabrika bizim için kurtuluş anlamına geliyor.”

NE OLMUŞTU?

Deştin Çevre Platformu’nun, Alman Heinrich Böll Stiftung Vakfı ile iş birliği yaptığı ve üyelerinin para karşılığı eylemler düzenlediği iddiaları gündeme gelmişti. Platform sözcüsü Haluk Özsoy’un, halasına ait şirketin çimento fabrikası ihalesini alamaması nedeniyle bu süreci yönlendirdiği öne sürülmüştü.

Köylüler, fabrikanın yapılmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, taleplerinin dikkate alınmasını istiyor.