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Köylülerin santral tepkisi

Bursa Büyükorhan'da köylülerin, enerji santraline karşı tepkisi büyüyor. Büyükorhan'da Biyokütle Enerji Santrali yapılmasını önlemek için gündüz kadınlar, gece erkekler nöbet tutuyor.

Köylülerin santral tepkisi

Başlattıkları nöbet mücedesi gittikçe büyüyor yapılacak enerji santraline tepkilieri artıyor.

Bursa Büyükorhan Karaağız köyüne yapılacak enerji santraline karşı köylüler gece gündüz demeden nöbet tutuyor.

Son olarak santral hakkında bilgi vermek için tesisin kurulacağı köye giden görevlilerle yöre halkı arasında gerginlik yaşandı.

Biyokütle Enerji Santrali yapılmasını engellemek amacıyla gündüz kadınlar, gece erkekler nöbet başında.

Zehirlenmek istemeyen köyüler olumlu bir sonuç alana kadar nöbete devam edecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bursa #büyükorhan #santral #tepki #köylü
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