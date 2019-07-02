Üniversiteyi bitirip işsiz kalan Şanlıurfalı Mehmet Emin Ülgen farklı arayışlara yöneldi. Evinin ambarında istiridye mantarı üretmeye başlayan Ülgen, işini büyüttü. Şimdi ise yurt dışına açılmak için destek bekliyor.

Mezun oldu, iş bulamadı, köyüne döndü, istiridye mantar üretmeye başladı.



Gaziantep Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Programı'ndan mezun olan Mehmet Emin Ülgen'in iş arayışlşarı başarısız olunca memleketi Şanlıurfa'ya döndü.



Ülgen, evinin ambarında 3 ay önce istiridye mantarı tesisi kurdu. İlk olarak 10 çuval ekti. Başarılı olunca da 200 çuvala çıkardı.



İstiridye mantarı yetişmek oldukça maliyetli. Tahıl ambarında üretim yapmak ise bi hayli zor. Devlet desteği verildiğinde ilçe ekonomisine katkıda bulunacağına belirten Ülgen yurt dışına açılmayı istiyor.



İstiridye mantarı, çorbadan kavurmaya ve kebaba kadar her türlü yemeğinin yapımında kulanılabiliyor.





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