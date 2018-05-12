Tarım arazilerini ve meraları koruması gereken bakanlık, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatına mıcır üretmek için mera alanında taş ocağı açılmasına izin verince koyunların yerini kamyonlar ve iş makineleri aldı…

İstanbul’da orman katliamına neden olan Kuzey Marmara Otoyolu tarım alanları ve meralara da büyük zararlar veriyor. Kuzey Marmara Otoyoluna malzeme temin etmek için Çatalca’da seçilen alanın mera vasfı geçtiğimiz yıl değiştirildi. İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Ekim 2017’de Çatalca Çakıl Mahallesi Muhtarlığına gönderilen resmi yazıda, 2745 nolu parselde yer alan yaklaşık 224 bin metrekarelik mera vasfındaki arazinin, 211.555 metrekarelik kısmında kalker ocağı açılmak istendiği belirtilerek bunun için tahsis amacı değişikliğine gidileceği kaydedildi. Resmi yazıda, köyde yaşayan çiftçilerin en az üçte ikisinin görüşü alınarak İl Müdürlüğüne acil olarak iletilmesi talep edilmişti.Yapılan vasıf değişikliğinin ardından hızla bölgeye giren iş makineleri Çakıl köyünün merasını yok etti. Yaklaşık 5-6 ay önce koyun sürülerinin dolaştığı alanda bugün iş makineleri ve kamyonlar dolaşırken bölgedeki hayvancılığın simgesi olan ağılların yanıbaşına ise şantiye yapılarının inşa edilmesi dikkat çekiyor.Çakıl köyünde yaşanan mera katliamına tepki gösteren Adnan Pelvanlar, “Çatalca’da 1990’lı yıllarda bir koyun sürüsü yoldan geçerken kenara çekilip epeyce bekliyorduk. O kadar çok koyun vardı. Bu sayı giderek azaldı, sürü başına 30-40 koyuna kadar düştü. Şimdilerde ise 5-6 koyun besliyor çobanlar. Çünkü geleceklerini göremiyorlar. Bu bölgede Yassıören, Nakkaş ve İzzettin gibi köylerde yapılan manda yetiştiriciliği bitti. Bunun yerine Silivri’de endüstriyel hayvancılık tesisleri kuruldu. Küçük üreticilerin elinden alınan hayvancılık, büyük şirketlere veriliyor. Mera hayvancılığı yok edilip, yerine endüstriyel hayvancılık getiriliyor” görüşünü dile getirdi.Ekim 2017’de Çakıl köyünün merasında koyunların dolaştığını anlatan Pelvanlar, burada açılan taş ocağının hayvancılığı yok ettiğini belirterek, “” diye konuştu.Mera alanında taş ocağı açılmasının önünün, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden gelen bir yazı ile açıldığını anımsatan Pelvanlar, arazinin mera vasfının değiştirilmesi için köylülerden toplanmasının talep edildiğini belirterek, bu girişime karşı dava açılması önerisinin, köy muhtarı tarafından kabul edilmediğini iddia etti.Çatalca’daki taş ocaklarının çevreye ve yer altı sularına verdiği zararlar konusunda bilimsel çalışmaları bulunan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı ise şu bilgileri verdi: “