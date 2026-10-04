KPSS bitti, kapılar kilitlendi: Tuvalete giden kadın okulda mahsur kaldı!
Antalya'da Ön Lisans KPSS'nin yapıldığı okulda, sınav sonrası kapıların kilitlenmesiyle içeride kalan kadın, 112'yi aradı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, telefonla ulaştığı okul görevlisi sayesinde kadını kurtardı.
Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde bulunan Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde, saat 13.30 sıralarında bir kadın okul binasında mahsur kaldı. Okul adresi 915 sokak üzerinde yer alıyor. Edinilen bilgiye göre, Ön Lisans KPSS sınavı bittikten sonra görevliler kapıları kilitleyerek okuldan ayrıldı.
Kadının A.Y. isimli bir vatandaş olduğu öğrenildi. A.Y., sınavın bitiminden önce lavaboyu kullanmak için okula girmişti. Görevlilerin ayrıldığını fark edemeyen kadın, binada tek başına kaldı.
A.Y., kilitli kapıyı açmak için denemeler yaptı ancak başarılı olamadı. Sesini de dışarıdan duyuramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı bir ekip okula sevk edildi. Ekip, bir okul görevlisine telefonla ulaştı. Görevli bir süre sonra okula gelerek kapıları açtı.
Kapının açılmasıyla birlikte okuldan çıkan kadın, yüzünü gizleyerek hızla olay yerinden ayrıldı.