Kredi kartıyla soygun: 4 evi soyan kadınlar Bursa’da yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kredi kartıyla kapıları açıp dört evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan iki kadın, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Kadınların çaldıkları ziynet eşyaları ve para ile birlikte gözaltına alındığı belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kredi kartıyla soygun: 4 evi soyan kadınlar Bursa’da yakalandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki kadının kredi kartıyla kapıları açarak girdikleri evlerden değerli eşyalar çaldığı ortaya çıktı. Olay, Yeni ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde bulunan sitelerde yaşandı. Şüpheli kadınlar, zillerine basarak boş evleri hedef aldı ve kimsenin olmadığı dairelere, kilitlenmemiş kapıları kredi kartlarıyla açarak girdi. Toplamda dört daireyi soyan hırsızlar, yaklaşık 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.

KADINLARIN SOYGUN YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kameraları ve mahalle sakinlerinin ifadesine göre, kadınların soygun yaparken gösterdiği rahat tavırlar dikkat çekti. Sitelere girip dairelerin kapılarını kredi kartı yardımıyla açan şüpheliler, sadece altın ve para değil, değerli eşyaları da çalarak olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Olayın hemen ardından durumu fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne başvurdu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki sokaklarda araştırma yaparak şüpheli kadınların izini sürmeye başladı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu, kadınlar kısa sürede yakalandı.

ESKİŞEHİR’DEN İNEGÖL’E SOYGUN İÇİN GELMİŞLER

Yapılan araştırmada, kadınların hırsızlık amacıyla Eskişehir’den İnegöl’e geldikleri belirlendi. Gözaltına alınan Marziye I. (27) ve Yonca U. (26) adlı şüphelilerin üst aramasında, evlerden çaldıkları ziynet eşyaları ve 7 bin TL para bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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