Kreş skandalında yeni gelişme: 3 yaşındaki çocuğu ısıran bakıcı tutuklandı

Edirne'de özel bir kreşte yaşanan ve tüm Türkiye'nin tepkisini çeken olayda, 3 yaşındaki bir çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan grup sorumlusu çocuk bakıcısı N.D. tutuklandı.

Edirne'de özel bir kreşte görevli çocuk bakıcısının 3 yaşındaki bir çocuğu ısırdığı iddiasıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, kreşte grup sorumlusu olarak çalışan çocuk bakıcısı N.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. N.D., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüpheli N.D. hakkında tutuklama kararı verdi.

"ÇOCUĞUM TRAVMA GEÇİRDİ"

Olayın mağduru 3 yaşındaki çocuğun babası Y.E., Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaşadıkları üzücü olayı ve ailece nasıl etkilendiklerini anlattı. Çocuğunun kreşe yalnızca 10 gün önce başladığını belirten baba Y.E., olayın bu kadar kısa sürede yaşanmasının daha da acı olduğunu kaydetti. Çocuğunu başka bir kreşe vermeyeceğini söyleyen Y.E., yaşadıkları travmayı şu sözlerle dile getirdi: "Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu."

Baba Y.E., olay sonrasında hemen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiklerini, sabaha kadar kontrol yapıldığını ve hastanede kaldıklarını bildirdi. Hastane sürecinde darp raporu aldıklarını belirten Y.E., çocuğunun yaşadığı şok nedeniyle fiziksel tepkiler de verdiğini açıkladı. Y.E., "Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı" bilgisini paylaştı. Yaşananların ardından kreşlerdeki personel yeterliliğine dikkat çeken baba, "Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli" çağrısında bulundu. Baba Y.E., olayın sonuna kadar takipçisi olacağını vurgulayarak, "Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum travma geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre olay, dün yaşandı. Kızını kreşten almaya giden baba Y.E., kızının ağladığını fark etti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini gördü. Bunun üzerine Y.E., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Baba Y.E., şikayetinde "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek, kreşte grup sorumlusu olarak görev yapan çocuk bakıcısı N.D.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kreşte derhal inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

