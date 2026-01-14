Kreşte çocuğa karşı eziyet... Öğretmene 56 yıl hapis istendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde özel bir kreşte çocuklara yönelik şiddet iddialarıyla ilgili yargı süreci başladı. Kreşte 7 çocuğa eziyet edildiği iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında 6 sanık hakkında dava açıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 2024 yılında velilerin şikâyeti üzerine başlatılan inceleme kapsamında o dönem kreşte öğretmenlik yapan A.Ç. ve B.G. ile kreş müdürü A.Y., kreşin sahibi B.İ.Y., psikolog B.M. ve beden eğitimi öğretmeni C.Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sınıf öğretmeni A.Ç. ile çocuk bakıcısı B.G.’nin görevleri sırasında sorumlulukları altındaki çocuklara sistematik biçimde şiddet uyguladıkları, bu eylemlerin disiplin sınırlarını açıkça aştığı belirtildi. İki sanığın “çocuğa karşı eziyet” suçundan yargılanmaları talep edildi.

ÇOCUKLAR ŞİDDETİ ANLATTI

İddianamede yer alan bilgilere göre, 2024 yılı mart ayında aileler çocuklarında belirgin davranış değişiklikleri fark etti. Pedagog eşliğinde yapılan görüşmelerde çocukların, kreşte görevli personelin sert ve uygunsuz davranışlarına maruz kaldıklarını anlattıkları aktarıldı. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kamera görüntülerinde çocukların itilerek yere düşürüldüğü, sert müdahalelere maruz kaldığı anların yer aldığı tespit edildi. Görüntülerin ardından 8 çocuktan 6’sının ailesi savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da kreş hakkında idari ve cezai işlem uygulandı. Ailelerin çocuklarını kurumdan almasının ardından kreşin eğitim faaliyetlerine son verildi.

ŞİKAYETE RAĞMEN ÖNLEM ALINMADI

Dosyada yer alan müşteki ifadelerinde, bazı velilerin durumu daha önce kuruma bildirdiği ancak herhangi bir önlem alınmadığı ileri sürüldü. Şiddet içeren davranışların farklı tarihlerde tekrarlandığı ve süreklilik arz ettiği iddia edildi.

Hazırlanan iddianamede; çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, bez değişimlerinin sınıf ortamında yapılması ve “ceza duvarı” benzeri uygulamalarla psikolojik baskı kurulması gibi çok sayıda eyleme yer verildi. Bu uygulamaların çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine zarar verdiği vurgulandı.

56 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede sanık A.Ç. hakkında “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet” suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun 7 ayrı çocuğa karşı işlendiği gerekçesiyle toplamda 21 yıldan 56 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık B.G. hakkında aynı suçun bir öğrenciye karşı işlendiği iddiasıyla 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer dört sanık için ise “suçu bildirmeme” suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık A.Ç., iddianamede yer alan ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"İşe başladığımda büyük gruplarla çalıştım ve sıkıntı yaşamadım. Küçük gruplarla çalışmayacağımı yetkililere bildirmiştim. Ancak bana bildirilmeden küçük gruba geçirildim. Bu süre zarfında defalarca küçük grupla yapamadığımı ifade ettim. Yanıma bir çocuk bakıcısı talep ettim. Grubumda bulunan ikizlerin, birbirini olumsuz tetiklemesi nedeniyle ayrı iki grupta bulunmalarının daha iyi olacağı konusunda öneride bulundum ancak hiçbir şekilde sonuç alamadım ve sabrım tükendi."

NE OLMUŞTU?

Efeler ilçesindeki kreşte 27 Mart 2024’te bazı veliler, çocuklarının darp edildiği iddiasıyla polise başvurmuştu. Şikâyet üzerine incelenen kamera kayıtlarında A.Ç.’nin bir öğrenciye eziyet ettiği anların yer aldığı belirtilmiş, bunun ardından A.Ç. görevden uzaklaştırılmış ve diğer çalışanlar ile okul yönetimi hakkında da adli soruşturma başlatılmıştı.