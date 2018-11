Antalya'da, solunum cihazına bağlı hayatını sürdüren 4 yaşındaki Azra Cunduz için toplanan yardımlar ile temin edilen malzemeler aileye teslim edildi.

Antalya'da, rahatsızlığı nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşayan 4 yaşındaki Azra Cunduz için açılan kampanyada toplanan paralar ile alınan medikal malzemeler aileye teslim edildi.



Yaklaşık bir buçuk ay önce Mehmet ile Derya Cunduz, kızları Azra'nın eskiyen solunum cihazını ve hayati önem taşıyan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardım toplayabilmek için Antalya Valiliğinden destek istedi.



Antalya Valiliği tarafından banka hesabı açılarak yardım çağrısında bulunuldu. Başlatılan kampanyada, yardımseverlerin gösterdiği yoğun destekle Azra'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak miktar toplanınca hesap donduruldu.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün bugün yaptıkları ziyarette, toplanan yardımlar aileye teslim edildi.



Hülür, 22 bin 740 lirayı tutan medikal malzemeleri aileye teslim ettiklerini söyledi.



Yardımlar dışında, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için de bir miktar paranın valilik kanalıyla aileye ulaştırılacağını anlatan Hülür, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığının faaliyet merkeziyle ilgili aileye bilgi verdik. Zaten Azra bebeğe evde sağlık hizmeti de veriyoruz. Şu anda hemşiremiz Eğitim Araştırma Hastanesinden gelerek bebeğimizin kanını alıyor. Düzenli olarak kan alınması evde yapılıyor. Azra bebek için laboratuvar hizmeti ayağına kadar getirilmiş oldu. Rabbim şifalar versin. Devletimiz her türlü desteğiyle Azra bebek ile anne ve babasının yanında. Sosyal güvenliğimizle, Sağlık Bakanlığımızla ve valiliğimizle elimizden geleni yapıyoruz. Acil şifalar diliyoruz."



Azra bebeğin annesi Derya Cunduz ise valiliğin başlattığı kampanya ile Azra'nın ihtiyacı olan medikal malzemelere kavuştuklarını vurguladı.



Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Cunduz, "Şu an tüm medikal malzemeler tamamlanmış durumda. Kızım bundan sonra daha rahat nefes alacak. Her şey için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.