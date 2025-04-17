Küçük Cumali’den hala haber yok: Arama çalışmaları 6. gününde

Adana’nın Karataş ilçesinde 7 gün önce kaybolan küçük Cumali'yi arama çalışmaları 6. gününe girdi. Ekipler karadan ve havadan çalışmalarını sürdürürken, gözü yaşlı aileden umutlu bekleyiş devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Küçük Cumali’den hala haber yok: Arama çalışmaları 6. gününde
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Adana’nın Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’nde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Karanfil ve İbrahim Timi çiftinin 7 yaşındaki oğulları Cumali, 12 Nisan sabahı oyun oynamak için çadırdan ayrıldı. Ailesi ve mahalledeki diğer tarım işçileri, çocuklarının uzun süre dönmemesi üzerine telaşa kapıldı.

Saatler süren aramaların ardından Cumali'ye ulaşamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ SAHADA

Ekipler, bölgede arama çalışmalarına hemen başladı. Dronlar, iz takip köpekleri, botlar ve yaklaşık 150 kişilik bir ekip, kırsal alan, dere kenarı ve çevresini tarıyor. Bugüne kadar yapılan detaylı aramalarda yalnızca Cumali’ye ait olduğu belirlenen bir terlik, dere kenarında bulundu.

Olayın üzerinden 6 gün geçmesine rağmen aile, umutlu bekleyişini sürdürüyor. Gözyaşlarına hâkim olamayan anne ve baba, "Ne olur bir haber gelsin, oğlumuz bulunsun" diyerek herkesten dua istedi.

Karataş’a bağlı Bahçe Mahallesi’nde kurulu mevsimlik tarım işçisi çadırlarında yaşayan ailenin yakınları da arama çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. AFAD ve jandarma, hem karadan hem de havadan arama yaparken, özellikle dere yatakları ve çevresindeki çalılık alanlar dikkatle inceleniyor.

Aramalarda iz takip köpekleri ve termal kameralar da kullanılıyor. Ayrıca dere boyunca botlarla yapılan taramalar, su altı arama ihtimalini de içeriyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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