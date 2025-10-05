Küçük kıza taciz iddiası Bursa’yı karıştırdı! Aile dükkanı bastı, ortalık savaş alanına döndü

Bursa’da küçük yaştaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen petshop çalışanı, çocuğun ailesi tarafından iş yerinde darbedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde yaşanan olay, mahallede büyük infiale yol açtı.
İddiaya göre, bir petshopta çalışan kişi, alışveriş için dükkâna gelen küçük yaştaki bir kız çocuğuna tacizde bulundu.

Olayın ardından işletmeden ayrılan kız, yaşadıklarını ailesine anlattı. Durumu öğrenen aile öfkeyle petshopa gitti.

İddiaya göre, küçük kızın yakınları iş yerine gelerek işletme sahibiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan olayda, şüpheli şahıs aile bireyleri tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tarafları ayırarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheli ile aile bireylerinin ifadeleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

