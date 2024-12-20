Küçük sanayi sitesi ne zaman taşınacak? Hatay'da esnaf çözüm bekliyor

Bir arpa boyu yol alamadılar. Kooperatif kurdular, yerleri satın aldılar, yine olmadı. Çıkmazın içindeler.

Hatay İskenderun'daki küçük sanayi sitesi artık işlevini yitirdi. Şehrin içinde kaldı, bulundukları alan yerleşim yeri ilan edildi. Esnaf bu sorunu yetkililere aktardı.

Esnafa Belen'de yer verildi. Şahıslara ve kamuya ait alanların olması tahsis işlemlerini yavaşlattı. Kooperatif kurdular, 80 dönümlük alanı satın aldılar. Yine çözüm olmadı.

Esnaf bir araya geldi, toplantı yaptı, sorunlar konuşuldu.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Ulusal Kanal'a konuştu. "Tez elden sorun artık çözülsün" dedi.