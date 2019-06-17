Küçük yaşta üretimle tanıştılar. Iğdırlı öğrenciler okullarının bahçesine kurdukları küçük tarlada organik ürün yetiştiriyor. Öğretmenlerin desteğiyle kurulan hobi bahçesi çocukların derslerdeki başarılarını da arttırdı. İlk ürünlerini toplayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Çocukların elleri toprağa dokundu. Önce ektiler, sonra sulayıp gözleri gibi baktılar. Şimdi ise emekle büyüttükleri sebzeleri hasat ettiler.Iğdır Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğrencileri,hobi bahçesi kurdu. Öğretmenlerinin desteği ile organik tarım yapan çocuklar, ilk hasatlarını aldı.Hobi bahçesi, öğrencilerin derslerindeki başarılarını da arttırdı.Öğretmen Özkan Oğan, çocukların sadece bugününe değil geleceğine de dokundu. Öğrencilerine meslek seçimleri için yol gösterici oldu.Bu projeyle toprağı tanıdılar, emekle buluştular. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü onlara yol gösterici oldu.Öğrenciler dört gözle diğer ürünlerinin hasat edecek zamanın gelmesini bekliyor.