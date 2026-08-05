Küçükçekmece D-100'de katliam gibi kaza! Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 3 ölü

Kaza, D-100 kara yolu Edirne yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, önünde seyreden İETT otobüsüne arkadan şiddetle çarptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışan yoğun müdahalesi sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti bir süre tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobil ile İETT otobüsünün yoldan çekilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.